Ночью 20 августа в небе над Россией сбили 726 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 726 украинских беспилотников над Россией.

Беспилотные летательные аппараты были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями. А также над территорией Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

На подлете к Москве за минувшую ночь уничтожили 28 беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Один человек пострадал после атаки Ульяновскую область – молодой человек получил ранение головы. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Алексей Русских.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 453 украинских БПЛА.