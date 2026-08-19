ВС России поразили сухогруз с вооружениями и портовые склады ВСУ

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и ее морским судам, сообщила пресс-служба Минобороны.

В течение дня 19 августа беспилотники поразили склады с военным имуществом для нужд ВСУ в порту "Черноморск", а также морское судно типа "сухогруз" с вооружением и боеприпасами.

Прежде сообщалось, что российская армия поразила резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Черноморска. Горючее предназначалось для нужд ВСУ.

Ранее стало известно, что российские войска освободили Водянское в ДНР. Подробности - на сайте "ТВ Центра".