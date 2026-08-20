Увел машину из-под удара: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Николай Карнаухов в составе штурмовиков захватил вражеский опорный пункт. Противник, пытаясь вернуть позиции, отправил группу боевиков. Используя ручные гранаты и стрелковое оружие, Николай ликвидировал несколько неонацистов. Остальные были уничтожены расчётами дронов.

Старший прапорщик Станислав Михайлов на автомобиле подвозил продовольствие и боеприпасы на передовую и обнаружил вражеский дрон. Водитель увёл машину из-под удара, а Станислав из стрелкового оружия поразил беспилотник, который сдетонировал в воздухе, и вовремя доставил груз. А на обратном пути уничтожил еще несколько БПЛА.