Российский "Орлан" сорвал атаку дронов-перехватчиков ВСУ

Российская армия нанесла этой ночью массированный удар по военным объектам Украины в Киеве. Взрывы в столице и области гремели всю ночь. Ликвидирована также инфраструктура, работающая на ВСУ в Броварах и Днепропетровске. Это ответ на террористические атаки наших гражданских объектов. Врага теснят и бойцы в зоне спецоперации.

Обстановку в Запорожской области контролируют операторы наших разведывательных и ударных беспилотников. В этот раз они выявили места дислокации пунктов управления БПЛА противника и площадок, которые использовались для подготовки дронов к повторным вылетам - там как раз находились тяжелые гексакоптеры ВСУ.

Точные удары наших "Молний" и цели уничтожены. На Днепропетровском направлении мастерское маневрирование российского "Орлана" сорвало атаку дронов-перехватчиков ВСУ. Вражеские аппараты пытались сбить наш БПЛА, но оператору удалось искусно уклониться. В итоге украинские дроны столкнулись и взорвались в воздухе. Поддержку нашим войскам беспилотных систем оказывают зенитчики. Комплекс "Тор-М2" позволяет эффективно ликвидировать вражеские БПЛА разных типов.