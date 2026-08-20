Безпалько: Зеленский сохраняет вертикаль власти

Как долго Зеленский ещё сможет отбивать атаки со стороны возможных конкурентов на высший государственный пост и удерживать власть над Радой? И в каком случае западные кураторы Киева всё-таки будут вынуждены дать команду на проведение президентских выборов на Украине?

В программе "События. 25-й час" эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с членом Президентского совета по межнациональным отношениям Богданом Беспалько.

"Зеленский сохраняет вертикаль власти, а что касается депутатов – это люди, с которыми всегда можно договориться", - отметил он.

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