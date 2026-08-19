Новак рассказал, как кабмин решает проблему с топливом: "Держит руку на пульсе"

Российское правительство в постоянном режиме следит за развитием ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом рассказал в среду, 19 августа, вице-премьер Александр Новак.

По словам политика, которые приводит в своем MAX-канале журналист Павел Зарубин, "мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме". Какбмин "держит руку на пульсе" и изучает, "где необходимо дополнительно перенаправить потоки".

Вице-премьер признал, что "сейчас действительно складывается второй этап, напряженная ситуация на рынке". Однако, рассказал Новак, Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка.

За день до этого министр энергетики России Сергей Цивилев признавал, что проблема очередей на автозаправочных станциях (АЗС) в российских регионах сохраняется. Однако он заверил, что "мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать".

Тем временем в целях стабилизации ситуации на топливном рынке власти санкционировали обращение в России автомобильного бензина классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4". Автозаправочные станции обязаны информировать покупателей топлива о том, к какому классу оно относится.