Россиянам закрыли выезд из страны из-за борщевика

Судебные приставы добились очистки двух земельных участков от борщевика — в том числе благодаря ограничению нарушителей в праве на выезд за пределы России.

Как рассказали в пресс-службе главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Пермскому краю, борщевик Сосновского нашли на земельном участке площадью 15 тысяч квадратных метров. Собственники проигнорировали предписание о ликвидации опасного растения, поэтому в ситуацию вмешался суд. Земельный участок был облагорожен только после вмешательства судебных приставов, а ускориться с уничтожением борщевика нарушителей заставил запрет на выезд из России.

Аналогичное исполнительное производство было окончено в Осинском районе. Собственница земли очистила свой участок от борщевика лишь после того, как ей запретили выезжать за границу.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин рассказал РИА Новости, что сезон борьбы с борщевиком Сосновского завершится в августе. Опасный сорняк ликвидируют механическим, химическим и агротехнологическим методами. Для выявления заросших и запущенных территорий специалисты используют, в частности, беспилотники.

Тем временем на столичном портале "Наш город" заработала опция информирования об обнаружении борщевика в Москве. Жителям Москвы напомнили про опасность борщевика и призвали не пытаться бороться с этим растением своими силами. Особое химическое вещество фуранокумарин, которое содержится в соке растения, при попадании на кожу повышает чувствительность к ультрафиолету и, как следствие, провоцирует сильные ожоги.