Диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество с Российской Федерацией, будет продолжен. Об этом говорится в проекте программы правительства Армении на 2026-2031 годы.

Документ, который предстоит обсудить армянскому кабмину, расшифровывает это направление внешней политики как углубление партнерских отношений с Россией "в направлении трансформации, развития и углубления отношений в новых условиях сбалансированной внешней политики, установления мира в регионе".

Предусмотрено также развитие эффективного сотрудничества в рамках ЕАЭС "для обеспечения полного и бесперебойного осуществления основных свобод" этого формата в виде свободного перемещения рабочей силы, услуг, товаров и финансов.

Одновременно с этим кабмин Армении декларирует намерение продолжить углубление стратегического партнерства с Европейским союзом — отраслевое развитие и интеграцию сотрудничества с учетом закона 2025 года "О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе".

Кроме того, Ереван рассчитывает на углубление стратегического партнерства с США "по широкому спектру вопросов, являющихся обоюдными приоритетами" (цитаты по ТАСС).

Российские власти не раз указывали армянским партнерам на невозможность одновременного членства в двух интеграционных объединениях. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Ереван располагает суверенным правом самостоятельно определять свою внешнюю политику, однако важно не затягивать в окончательным решением и выбором между сохранением членства в ЕАЭС и стремлением вступить в Евросоюз.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин уточнял, что Армении необходимо до декабря 2026 года решить свою дальнейшую судьбу — провести референдум о вступлении в Европейский союз либо подтвердить дальнейшее участие в Евразийском экономическом союзе. Если к означенному моменту Армения не услышит призыв о референдуме, лидеры стран — членов ЕАЭС примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов.