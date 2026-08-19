Сотрудники польской полиции пострадали от действий пьяной гражданки Украины, которой пытались помочь. Об этом рассказал в среду, 19 августа, представитель полиции Подляского воеводства.

ЧП произошло в Замброве — местные жители вызвали полицейских, поскольку на тротуаре без признаков жизни лежала некая женщина. Правоохранители установили, что это украинка. Мигрантка была сильно пьяна и при виде полицейских разразилась нецензурной бранью.

Полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но медики установили, что женщина в госпитализации не нуждается. Правоохранители решили доставить данную гражданку Украины в помещение для задержанных, чтобы она там протрезвела. Однако нарушительница общественного порядка начала сопротивляться и в припадке агрессии покусала одного из сотрудников полиции. Мужчине пришлось обратиться в инфекционную больницу.

В правоохранительных органах заверили, что это не сойдет украинке с рук: ей грозит до трех лет лишения свободы и депортация из Польши, сообщает РИА Новости.

В Польше все чаще происходят столкновения между местным населением и приезжими украинцами. Польские налогоплательщики недовольны тем, что мигранты из соседней страны комфортно живут на пособия, не желая работать. "Добрососедская любовь" к украинцам в Польше нашла отражение уже и на футболках. Самая приличная из надписей гласит: "Конец гостеприимства. Вон!"

Польские журналисты пишут, что "мы начали ненавидеть своих соседей", а пробудил это чувство главарь киевского режима Владимир Зеленский. Как подчеркивают средства массовой информации в Польше, "все устали от толп беженцев и стервятников клики Зеленского".