Экономическая динамика позитивная: Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию

Одна из важных национальных целей - качественное развитие отечественной экономики и выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей. Такие приоритеты обозначил Владимир Путин: "Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около одного процента. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6 процента, во втором квартале было 1,3 процента".

Президент уточняет - на экономические темпы развития оказывает влияние теперь не только внешнее давление, но и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры: "Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно, мы это понимаем, видим и знаем. Наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа проводится в напряженном режиме, безусловно, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. В этой связи прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление повреждённых объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне".

Важно инвестировать в те проекты, которые нацелены на внутренний спрос, отметил президент. Особого внимания требует укрепление инфраструктуры городов и поселков, обновление жилищно-коммунального хозяйства, а также строительство и ремонт морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог.

Владимир Путин призвал развивать и применять современные технологии в социальной сфере. Инвестиции должны быть с акцентом на стимулирование инноваций. Флагман цифровизации, по мнению главы государства, - столица: "Хочется сказать о Москве. Например, рентгеновские снимки делаются в одном центре буквально за секунды при помощи компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при этом быстрее, чем обычно. И для пациентов удобно, и нагрузка на врачей снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может обслужить больше пациентов. Это хороший пример, как повысить производительность труда поликлиник и больниц".

С этого года жители 30 регионов через портал "Госуслуг" могут оценивать, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная или культурная организация. Президент призвал все субъекты федерации запустить такую электронную оценку социальных учреждений и синхронизировать ее с развитием цифровых платформ. А министрам и вице-премьерам Владимир Путин дал задание более плотно работь с регионами с наиболее сложной бюджетной ситуацией: "По предложению "Единой России" мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты и внести срок погашению бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших 4 лет. И они, субъекты, смогут направить эти средства на цели развития. Предлагаю принять еще одно важное решение - а именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат не менее 100 миллиардов рублей".

О доходах региональных бюджетов отчитался министр финансов Антон Силуанов: "Увеличились поступления налога на доходы физических лиц, основной доходный источник регионов. Увеличение составило 10 процентов. И рост мы видим в 87 субъектах Российской Федерации. Что важно - растут и поступления налога на прибыль. Они увеличились на 6 процентов".

Говорили и о вопросах поддержки семей военнослужащих. В нацпроектах ветераны СВО до сих пор не упомянуты как отдельная категория. Руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева предложила исправить эту ошибку. Сейчас различные министерства помогают ветеранам вернуться к мирной жизни - проводят диспансеризацию, выделяют субсидии на приобретение жилья и дают гранты на открытие своего дела. Таких примеров уже десятки тысяч. Но нужна система.

"Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после СВО. Много людей, их трудоустроить нужно, они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться", - подчеркнул президент.

Важный вопрос - квалифицированные кадры. Владимир Путин напомнил о необходимости расширять возможности для студентов и специалистов по освоению передовых технологий и постоянному повышению квалификации. Благодаря автоматизации к 2030 году будет закрыт дефицит в более чем полтора миллиона рабочих мест. Один из способов - меры по повышению производительности труда.