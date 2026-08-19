Число встреч человека с медведем в России неуклонно растет: зоологи объясняют, как обезопасить себя

Снежане было 29 лет. Ночевала в палатке вместе с возлюбленным, который накануне сделал ей предложение. Ночью медведь, разорвав брезент, утащил женщину в лес. Снежана погибла. Местные жители в ужасе.

А это - Кемеровская область. Возле Междуреченска, возвращаясь с рыбалки, мужчина встретился с медведицей и медвежонком. Зверь напал. Рыбаку удалось ударить медведицу в нос и вырваться из цепких лап. Убежал. По старинке обложил раны подорожником. Добравшись до людей, вызвал спасателей, которые прилетели на вертолете, оказали первую помощь и забрали в больницу. Повезло.

Охотник в Новгородской области столкнулся с медведем, которого не свалили даже выстрелы из ружья. После непродолжительной схватки мужчина смог вырваться и добить зверя. Истекая кровью, три километра шел из леса до дороги.

Зоологи отмечают, что число встреч человека с медведем растет по причине того, что на исходе лета люди рвутся на природу. К тому же численность зверя растет, так как интерес к охоте на него неуклонно падает. Нет спроса на мясо и шкуры. Только в Красноярском крае отрабатывается от силы пятая часть всех выданных разрешений на отстрел.

В том Красноярском крае отмечается увеличение числа выхода медведей к людям - более чем на тридцать процентов по сравнению с прошлым годом. Медведи буквально терроризируют местных жителей. Особенно дачников. Съедают весь урожай.

Ученые объясняют, что медведи боятся громких звуков. Чтобы спугнуть зверя, подойдет даже копеечный свисток. Ну а если подороже - пневмогорн.

"Если это не помогает - снимаете с себя куртку и поднимаете над головой. Вообще, все звери боятся всего неизвестного. У медведя очень плохое зрение - и для него это значит всего одно: был какой-то небольшой объект - стал большим. От чего это происходит - ему непонятно. Лучше уйти", - объясняет Михаил Кречмар, кандидат биологических наук.

Убегать от медведя бесполезно. Человек намного медленней этого зверя. И лучше не кормить с руки, как делают многие. В лесу и тайге - не человек, а медведь хозяин. Но мирное сосуществование при соблюдении правил безопасности вполне возможно.