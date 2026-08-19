Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов среды, 19 августа, 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как рассказало Министерство обороны России в своем официальном MAX-канале, дроны сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник представил доклад, согласно которому июль стал самым кровавым месяцем с начала 2026 года по числу жертв атак украинских боевиков среди несовершеннолетних: 12 детей убиты, 55 ранены.

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря про отражение атак вражеских БПЛА, отмечал, что "мы видим нарастание таких угроз": две трети беспилотников, запущенных укронацистами по мишеням на территории России, летят именно в направлении столицы. Главная тяжесть защиты от дронов ложится на военных, но и регионы, и предприятия особой важности должны активно помогать нашим бойцам, подчеркнул Собянин.