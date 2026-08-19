Верховная рада задумалась о переезде из-за ударов ВС России

Верховная рада Украины может перенести проведение заседаний в более безопасное место на фоне провала украинской системы противовоздушной безопасности и ее неспособности отражать удары ВС России.

Как заявил народный депутат Никита Потураев, для украинского парламента еще в 2022 году присмотрели более безопасную площадку, хотя до сих пор Рада не рассматривала всерьез переезд на это место.

Однако ситуация в Киеве изменилась, а потому нардепам следует быть готовыми к смене места работы, отметил Потураев. При этом политик заверил, что украинский парламент не рассматривает вероятность прекращения заседаний — речь идет лишь о переезде в другое помещение, сообщает РИА Новости.

Ранее российские власти предупредили, что ВС России не оставят без должной реакции атаки укронацистов на гражданские объекты и мирное население. С учетом этого Москва предложили иностранным государствам эвакуировать своих дипломатов из Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "наша информация была доведена до сведения всех, а дальше все сами принимают решение", хотя предостережение российских властей "не все воспринимают всерьез".

Тем временем Berliner Zeitung пишет, что Россия получила неоспоримое преимущество над Украиной благодаря ракетам и беспилотникам. Это делает для украинской армии нехватку перехватчиков — единственного действительно эффективного ответа на волны российских ударов — еще более острой проблемой.