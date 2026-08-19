Путин назвал Москву ярким примером внедрения технологий в социальной сфере

Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Москва является наиболее ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу в России, передает пресс-служба Кремля.

Президент призвал использовать передовой региональный опыт максимально широко, по всей территории страны.

В Москве, отметил глава государства, с помощью компьютерного зрения рентгеновские снимки делаются в одном центре и буквально за одну секунду. Исследования проводятся качественно и удобно для пациентов, при этом нагрузка на врача снижается.