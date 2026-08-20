Дружба врозь, кулаки в ход. Польша на высоком политическом уровне всячески поддерживает Украину. Но настроения рядовых поляков совсем другие. В польских СМИ практически каждую неделю сообщения о том, как на территории страны украинцев избивают, унижают и прямо говорят: вам пора домой.

Раздражение рядовых поляков – это не только историческая память и народный гнев от того, что Украина провозглашает героями нацистов, убивавших польских граждан. Сегодня многие украинцы, бежавшие в Польшу, ведут себя так, словно им все должны. Примерно, как Зеленский, который трясет своих спонсоров – больше денег, больше оружия.

В польских СМИ постоянно такие вот сообщения. Задержан украинец, разрисовавший памятник жертвам Волынской резни символикой украинских нацистов. Пьяный украинец протаранил десять автомобилей на пляже в Жечице. Газета" Мысль польска" информирует читателей - украинцы принесли в Польшу нацизм и венерические болезни.

Между политической элитой Польши и рядовыми гражданами, кажется, настоящая пропасть в отношении к Украине и украинцам. Глава польского МИДа призывает сколотить Европейский легион, куда можно набирать повоевавших украинских нацистов.

Украинцам все чаще намекают и говорят прямым текстом: Вам здесь не место, убирайтесь восвояси. Так политика отличается от повседневной жизни. В действительности все не так, как на самом деле.