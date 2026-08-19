Переполненные украинские морги натолкнули киевский режим на мысль разрешить списание тел под хирургические отходы. Как рассказали в среду, 19 августа, в российских силовых структурах, это позволит избавиться от тысяч тел военнослужащих.

Украинские власти хотят официально закрепить возможность передачи тел, не востребованных для захоронения, медицинским и образовательным учреждениям для подготовки специалистов и практического обучения.

Однако, пояснил источник ТАСС, на самом деле это позволит легитимизировать списание тысяч тел солдат Вооруженных сил Украины, якобы пропавших без вести.

Собеседник агентства также рассказал про распространенную в ВСУ практику, при которой отступающие с позиций военнослужащие отрезают части тел своих уничтоженных побратимов в надежде на то, что это позволит опознать останки по ДНК.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский продолжает врать о реальном положении дел на фронте, называя неправдоподобные цифры потерь Вооруженных сил Украины. По утверждению утратившего легитимность президента, потери составляют 50 тысяч человек. Однако реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 миллион человек. С учетом тяжелораненых показатель может достигать 3 миллионов.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, докладывая президенту о ситуации в зоне спецоперации, рассказал, что киевский режим стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате инициативы и демонстрирует мнимые успехи ВСУ. Однако в действительности украинские подразделения несут значительные потери.