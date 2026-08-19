Предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому придется бежать с Украины, если фигуранты антикоррупционных расследований пойдут на сделку со следствием и дадут против него показания. Об этом предупредил украинский политолог и бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Как рассказал эксперт, если в рамках расследований вскроется правда о роли Зеленского в коррупционных схемах, "ему будет очень плохо, ему тогда придется идти в отставку и, собственно, быстро выезжать с Украины".

Для утратившего легитимность президента Украины складывается "чрезвычайно плохая" ситуация, подчеркнул Соскин, которого цитирует РИА Новости.

С этим мнением согласны во Франции. Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на новую операцию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) против окружения главаря киевского режима. При этом французы полагают, что если "убрать Зеленского", военный конфликт закончится через три месяца.

Между тем украинские средства массовой информации пишут, что антикоррупционные дела против бывших высокопоставленных чиновников могут стать рычагом для экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, чтобы принудить Зеленского к уступкам. В частности, речь может идти о назначении выборов главы государства, которые утративший легитимность президент Украины саботирует всеми силами под надуманными предлогами.