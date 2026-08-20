Трамп: у США остались возможности для "драконовских санкций" в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов есть возможности для новых санкций. Американский лидер подчеркнул, что США применят их в том случае, если соглашение с Тегераном не будет достигнуто.



"У нас есть вещи, на которые мы можем наложить ограничения. У нас есть очень драконовские санкции. Посмотрим, что произойдёт", — сказал Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.



Американский лидер добавил, что морская блокада Ирана со стороны Соединённых Штатов действует "со 100-процентной эффективностью". Также Трамп заявил, что сейчас Ормузский пролив открыт и через него проходит много судов.