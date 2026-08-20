Россия прорабатывает сроки следующих переговоров с США, заявили в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия готовится к новому контакту с США, в ходе которого будет прорабатываться устранение двусторонних раздражителей в отношениях между странами.



"Что касается логистики самих встреч по "раздражителям", то мы по "джентльменской" договоренности с американцами не анонсируем их, считая важным вести диалог в данном формате в режиме тишины. Можем лишь сказать, что сроки следующего контакта сейчас прорабатываются", — заявила Захарова газете "Известия".



Россия готова продолжить работу с американскими партнерами и хочет перейти к предметному обсуждению приоритетных задач, отметила официальный представитель МИД РФ. Также Захарова обозначила, что в контактах с США Москва ставит вопросы о возврате конфискованной дипсобственности и возобновлении прямого авиасообщения.