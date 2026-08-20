Россияне смогут проголосовать на выборах в ГД из 62 недружественных стран

Российские граждане смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 62 недружественных странах, сообщили в МИД России.



"Российские избиратели смогут проголосовать во всех государствах, с которыми у нашей страны установлены дипломатические отношения и где присутствуют российские загранучреждения. В этот раз в 152 странах образовано 312 избирательных участков, из них 62 в недружественных странах", — отметили в ведомстве.



Как сообщили в МИД, сложности с организацией участковых избирательных комиссий возникли в недружественных странах в связи с вынужденным сокращением штата российских загранучреждений. Выборы депутатов Государственной думы назначены Владимиром Путиным на 20 сентября 2026 года, избирательная кампания продлится с 18 по 20 сентября.