У побережья Южных Курил силы ТОФ провели учения

У побережья Южных Курильских островов военные моряки провели учебно-боевые стрельбы по кораблям условного противника. В тренировке принимала участие разнородная группировка сил Тихоокеанского флота.

Данные о целях на командный пункт передала морская авиация. Из акватории Охотского моря атаковал экипаж ракетного крейсера "Варяг". Из подводного положения залповую стрельбу вела атомная подводная лодка "Омск".

А с берега удары по противнику нанёс комплекс "Бастион". До мишени - свыше 300 километров. Все задачи успешно выполнены. Район учений заранее закрыли для судоходства и воздушного флота.