Любовь миллионов и международная слава: Чебурашке – 60 лет

Сегодня юбилей у одного из самых обворожительных детских персонажей! 60 лет - Чебурашке. Неведомый, неуклюжий, с большими ушами и безграничным сердцем - он завоевал любовь миллионов. Под его очарование попали целые страны - мультфильм с успехом шёл в зарубежном прокате. И спустя годы слава Чебурашки не меркнет - стал талисманом Олимпийской сборной России, слетал в космос, вышел в большой кинематограф.

Этому приветствию - уже 60 лет. А Чебурашка по-прежнему остается милым ребенком с широко открытыми глазами и распахнутой миру душой. Хотя изначально Эдуард Успенский задумывал ироничную историю. О тотальном одиночестве в мегаполисе.

В книге больших ушей не было. Режиссер Роман Качанов с художником Леонидом Шварцманом работали вдумчиво. Процесс рождения Чебурашки для мультипликационной версии оказался непростым.

Беззащитный взгляд и голос Клары Румяновой усилили эффект. И началось. Песни, пародии, анекдоты. На таможне задерживали партии фальшивых Чебурашек, на аукционах пытались продать поддельных.

Эдуард Успенский строил грандиозные планы. Международную славу Чебурашка обрел. Мультфильм перевели на 20 языков. Японцы в конце нулевых купили лицензию и превратили Чебурашку чуть ли не в национальный символ. Есть рисованный вариант - в стиле аниме.

Эксперты говорят - причины невероятной популярности кроются не только в пушистых ушах. Чебурашке ставят памятники, причем, в разных городах. Открывают музеи. На киностудии "Союзмультфильм" их два. И здесь очень много сокровищ.

Эскизы, куклы, костюмы, декорации, истории создания. На киностудии решили вдохнуть в Чебурашку новую жизнь. Снимают сериал о вечно молодом герое в 3D.

"Анимация уже оживляет наших персонажей, мы отыгрываем удар по телевизору", - отметил Дмитрий Илюшин, выпускающий режиссер мультсериала "Чебурашка".

Крокодил Гена - больше не страдалец, Старуха Шапокляк - блогер и пранкер. А сам Чебурашка стал еще добрее и наивнее.

"Это такой герой, который попадает в нашу ДНК. Он добрый, чистый, светлый, наивный. Он на самом деле - олицетворение детства", - рассказала Мария Савиных, креативный директор киностудии "Союзмультфильм".

Чебурашка достиг многого: слетал в космос, стал символом Олимпийской сборной и талисманом всемирных фестивалей. Его берут на передовую. Впереди у Чебурашки - масса юбилейных торжеств, но без пафоса. В свои 60 он по-прежнему остаётся застенчивым. И родным.