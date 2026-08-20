Минобороны сообщило о новом ударе по Киеву фразой "приводим убедительные доводы"

Российская армия нанесла этой ночью массированный удар по военным объектам Украины в Киеве. Взрывы в столице и области гремели всю ночь.

Так, по данным Минобороны, в Киеве было поражено предприятие "Файер Поинт", которое производит компоненты для беспилотников и собирает ускорители для ракет "Фламинго". Удару подвергся склад компании, которая производит и собирает БПЛА, а также предприятие "Антонов".

Также уничтожен склад боеприпасов. Там, по данным ведомства, хранились термобарические авиабомбы М-900 и боеприпасы для "Бабы-яги".

Ликвидирована также инфраструктура, работающая на ВСУ, в Броварах и Днепропетровске. Кроме того, накануне вечером в портах "Черноморск" и "Южный" были поражены склады с военным имуществом.

Сообщение о нанесении ракетного удара Минобороны сопроводило фотографией пуска с борта ракетного крейсера с подписью "Бьем залпом. Приводим убедительные доводы".