Минпросвещения назвало пять самых популярных специальностей в колледжах

Минпросвещения перечислило самые популярные специальности в колледжах в 2026 году.

Лидером стало "Сестринское дело", за время осинового этапа приемной кампании на него подали 199 663 заявления, сообщили в ведомстве.

На втором месте - "Разработка и управление программным обеспечением" (181 986 заявлений). На третьем - "Лечебное дело" (123 679 заявлений).

Также в топ-5 вошли "Туризм и гостеприимство" (113 990 заявлений) и "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (84 839 заявлений).

В этом году в колледжи на программы среднего профобразования (СПО) подано около 3,8 миллиона заявлений от абитуриентов, что на 450 тысяч больше, чем в прошлом году, добавили в Минпросвещения.