Новорожденных в России начнут обследовать на шесть новых заболеваний

В России расширят неонатальный скрининг еще на шесть заболеваний.

Новорожденных будут проверять на миодистрофию Дюшенна, болезнь Помпе, мукополисахаридоз первого типа, болезнь Гоше, болезнь Ниманна – Пика типа А/В и болезнь Краббе, заявила "РИА Новости" заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

Исследования намерены включить в неонатальный скрининг с 2027 года. Лекарствами будет обеспечивать фонд "Круг добра".

Ранее новорожденных в России начали обследовать дополнительно на два заболевания: Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.