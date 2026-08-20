Трамп объявил о начале "сокрушительной" операции против Ирана

Соединенные Штаты начинают масштабную экономическую кампанию против Ирана после отказа заключить сделку.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Тегеран не воспользовался предоставленной возможностью и поэтому Вашингтон начинает "самую сокрушительную экономическую операцию. Она будет включать в себя полную изоляцию Ирана, а также санкции в отношении тех стран, которые будут оказывать ему поддержку.

"Это будет экономическая война и изоляция беспрецедентных масштабов", - сообщил американский лидер в социальной сети Truth Social.

Ранее СМИ написали о смене тактики в отношении Ирана. Трамп распорядился прекратить любые переговоры с иранскими властями, а придерживаться новой стратегии – не сокрушить Иран, а "задушить".