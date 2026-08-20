Детали возвращения в Великобританию Гарри и Меган: детей уже зачислили в местную школу, королю объявили в последний момент

Стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет возвращаются в Великобританию. Журналисты узнали детали грандиозного события.

В 2018 году принц Гарри женился на малоизвестной американской актрисе Меган Маркл. В 2019 году она родила ему сына Арчи. Однако уже через год супруги приняли сенсационное решение сложить королевские обязанности и переехать жить в США. Там они поселились в Калифорнии, в 2021 году Меган родила от Гарри дочь Лилибет.

И вот теперь, спустя шесть лет, пара решила вернуться в Великобританию. Как утверждает People, супруги уже записали Арчи и Лилибет в местную школу, а себе подыскали достойное жилье, причем оно не является королевской резиденцией. Да и вообще, якобы король Карл III узнал о возвращении сына и снохи на Туманный Альбион буквально на днях, 16 августа, и очень обрадовался.

Кроме того, сообщается, что пара намерена жить уединенно, не пользоваться королевскими привилегиями и развивать собственный бизнес. Также Меган и Гарри сохранят за собой дом в Калифорнии и в Португалии.

Знающие люди утверждают, что скорее всего детали возвращения опальной парочки были разработаны еще несколько недель назад, когда те впервые за несколько лет привезли детей в Великобританию и показали венценосному деду. Тогда же, вероятно, и были установлены некоторые договоренности относительно приезда Гарри и Меган. В кулуарах уверены, что Карл III мог поставить жесткие условия сыну и снохе, например, чтобы те больше ни единого плохого слова в адрес семьи не говорили.

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