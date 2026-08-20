Раскрыты подробности гибели одного из российских моряков в Китае

Одного из умерших в Китае российских моряков нашли без сознания в каюте.

Его пытались реанимировать, но спасти не удалось, передает РИА Новости.

В конце июля-начале августа на судне компании "Островной краб" в китайском Шэньяне при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека. Трое из них – россияне. Накануне посольство России заявило, что наши соотечественники умерли от естественных причин, криминальный характер смерти исключен.

В настоящее время ведется работа по доставке тел моряков в Россию для проведения экспертиз и дальнейшего расследования произошедшего.