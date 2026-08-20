Пять медведей убили на Алтае после гибели туристки

На Алтае ликвидировали пятерых медведей после того, как один из хищников убил девушку на территории туристической базы.

Сейчас на территории Турочакского района действует комендантский час, дежурят мобильные патрульные группы из полицейских и охотников.

"Медведи стали появляться в селах, поэтому регулирование численности — необходимая мера", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее власти республики выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников для контроля их численности.

Накануне на туристической базе "Исток" в Турочакском районе Республики Алтай медведь вытащил девушку из палатки и загрыз насмерть. Прибывшие на спасение девушки полицейские "стреляли в воздух, ссылаясь на запрет выстрелов по цели в черте населенного пункта". Медведя звуки выстрела не испугали.