Актриса Екатерина Волкова постриглась налысо после загадочной операции

Актриса Екатерина Волкова осталась без волос. До этого известная артистка перенесла операцию.

Екатерина Волкова постриглась налысо. Весь процесс был запечатлен на камеру. Видео опубликовала сама актриса на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Недавно перенесла небольшую операцию, в ходе которой врачи срезали щедрую часть волос на затылке. Ну а я решила не оставлять дело на полпути - и побрилась наголо. Девушки, мы красивы в любом виде! С волосами, без волос, с любой длиной и цветом", - сообщила Екатерина.

В Сети комментаторы не смогли сдержать эмоций. Одни поклонники пришли в ужас и впали в шок, но другие поддержали артистку. Среди последних оказалось немало знаменитостей. Свое восхищение выразили ведущая Лера Кудрявцева, актрисы Елена Ксенофонтова, Глафира Тарханова и Валентина Рубцова. А ведущая Яна Чурикова напомнила, что много лет назад Екатерина Волкова уже была лысой.

Меж тем некоторые интернет-пользователи гадают, что за загадочную операцию перенесла артистка, после которой ей понадобилось остаться без волос. Они выразили мнение, что растительность срезают, если хирургическое вмешательство выполняется на головном, спинном мозге, шее или где-то около.

Напомним, что недавно Екатерина Волкова попала в больницу с признаками острого синусита. У нее был выраженный болевой синдром. Однако вряд ли он, по мнению знающих людей, мог стать причиной бритья волос.

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