Соседка раскрыла страшные детали смерти Хайден Панеттьери: боялась до ужаса своего любовника

Звезда сериала "Нэшвилл" Хайден Панеттьери скончалась 16 августа. Бывшей девушке Владимира Кличко было 36 лет. Ее смерть вызвала множество вопросов, ведь актриса не страдала от какого-либо заболевания.

За день до смерти Панеттьери улетела из Калифорнии в Южную Каролину со своим любовником Брайаном Хикерсоном. По данным полиции, Хикерсон и его брат Зак находились вместе со звездой сериала "Герои", когда у неё произошла предполагаемая передозировка.

В интервью Inside Edition Миа Терраззас, соседка Хайден, рассказала, что происходило в отношениях телезвезды с её проблемным парнем. "Панеттьери всегда словно излучала свет, когда была одна. Когда она была с Брайаном, она становилась очень подавленной и казалась почти другим человеком", — уверяет женщина.

Соседка призналась, что как минимум шесть раз звонила в службу 911, чтобы сообщить о происшествиях в квартире Панеттьери в Западном Голливуде. "Этот хищник находился среди нас. Он никогда по-настоящему не переставал жить у неё. Бывали случаи, когда он разносил её ванную комнату — просто брал кувалду в пять утра и всё крушил", — сообщила Миа.

Терраззас также рассказала о листовке, которую ассоциация домовладельцев разместила на территории жилого комплекса. На ней была фотография Хикерсона и предупреждение для жильцов немедленно звонить в 911, если они его увидят. Однако впоследствии объявление сняли. По словам Терраззас, она попыталась снова развесить эти листовки, но ассоциация во второй раз их убрала.

В 2021 году Хикерсон был приговорён к 45 дням тюремного заключения по двум уголовным обвинениям, связанным с избиением Хайден. В рамках соглашения о признании вины после освобождения ему предписали пройти 52 занятия по теме домашнего насилия и выплатить штраф в размере 500 долларов. В то время Хикерсона выселили из дома актрисы, однако их отношения на этом не закончились.

"Я видела, как её увозили на каталке. Брайан находился прямо рядом с ней, и я спросила, всё ли с ней в порядке. Мне показалось, что она перенесла какую-то травму... Это выглядело так, будто её избили. Было очевидно, что она была в ужасе", — заявила Терраззас.

Друзья Панеттьери также винят Хикерсона в трагедии. Один из источников ранее утверждал, что эти отношения "с самого начала не предвещали ничего хорошего". Сообщалось, что Хайден и Брайан вместе ходили "выпивать", после чего ситуация становилась неконтролируемой.