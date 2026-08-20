Критическая ситуация для неонацистов - на передовой. Российская армия взяла под контроль укрепрайон, который называют "воротами в Орехов".

Зажигательная граната, сброшенная российским беспилотником, упала точно у входа в блиндаж. Горит так, что наружу не выбраться. Хотя бандеровцы в любом случае не успели бы. Следом за первым дроном на цель точно спикировал и второй.

Это был не рядовой блиндаж. А целый схрон. Внутри - отделение националистов - почти все операторы беспилотников. При себе - до полусотни снаряженных дронов и боекомплект.

Но самое важное - география этого удара. Окраины поселка Малая Токмачка. Линия окопов и блиндажей в лесополосе - последний рубеж, который удерживали бандеровцы. Сегодня из "населенника" приходят срочные сообщения. Российские штурмовики взяли Токмачку под контроль. Все дороги перерезаны. Идет ликвидация разрозненных групп ВСУ, которые успели сбежать.

Тяжелейшие бои за Малую Токмачку продолжались полтора года. Поселок еще называли воротами в главный укрепрайон ВСУ в Запорожье - город Орехов. И вот сегодня российские войска эти ворота окончательно снесли. А первые штурмовые группы уже начали просачиваться вглубь самого Орехова.

Потери противника усиливает кризис и на Донецком направлении. Два дня назад наши бойцы развернули флаги в освобожденных Новониколаевке и Водянском. А сегодня - прорыв. Еще на 3 километра. На запад.

В Харьковской области подавлено сопротивление ВСУ в Купино. Поселок важен тем, что практически закрывает горловину огромного котла, где оказались сотни бандеровцев. Выбраться можно только поодиночке. И то если повезет. Впрочем, судьба этого плацдарма ВСУ в любом случае предрешена. После его ликвидации ещё 370 квадратных километров территории Харьковской области перейдут в руки российских войск.