В охваченную пожарами Сербию прибыл спецборт МЧС России

В Сербию по поручению Владимира Путина прибыл спецборт МЧС России с оперативной группой спасателей. Они помогут коллегам в тушении природных пожаров.

Ситуация в стране близка к критической. Огонь вплотную подошёл к населённым пунктам. И сербская сторона обратилась к России за помощью. У наших специалистов есть всё необходимое, чтобы обуздать разгул стихии.

Самолёт Ил-76 оснащён самым современным оборудованием. За один вылет он может сбрасывать более 40 тонн на крупные очаги возгорания. Новые электронные системы позволяют работать при любой погоде, даже в условиях повышенной задымлённости. К тушению пожаров приступят в ближайшие часы.