Собянин: Начался прием заявок на восьмой конкурс грантов "Москва – добрый город"

О старте восьмого конкурса грантов "Москва - добрый город" для социально ориентированных НКО сообщил сегодня мэр Сергей Собянин. Отметив, что власти столицы поддерживают важные инициативы некоммерческих организаций, которые дополняют масштабную систему государственной помощи.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 23 сентября. Получить гранты могут даже НКО с опытом работы от полугода, а если учредитель - ветеран спецоперации - то независимо от даты регистрации.

Среди новшеств этого сезона - подключение помощника на основе искусственного интеллекта. Он проведёт анализ и структурирование данных, а эксперты смогут уделить больше внимания содержанию проектов.