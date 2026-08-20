Представители "Справедливая Россия" обсудили наследие Фиделя Кастро

Наследие Фиделя Кастро и влияние Кубинской революции на формирование современного многополярного мира обсудили в Москве. Состоялся круглый стол, посвящённый 100 -летию со дня рождения легендарного команданте.

В дискуссиях приняли участие представители партии "Справедливая Россия". Фидель Кастро - одна из самых знаковых фигур в истории мировой политики, ставшей символом борьбы за суверенитет, независимость и свободу.

Под руководством команданте на Кубе началось строительство социализма - в непосредственной близости от Соединённых Штатов. Кастро был ключевым и надёжным союзником СССР в западном полушарии в годы Холодной войны и Карибского кризиса.

"В современном мире есть две линии разлома, два поля битвы. Первая - это борьба против однополярного мира, узурпация Западом во главе с США, право решать судьбу всех остальных. А другой фронт - это борьба за справедливость. Борьба за то, чтобы люди - каждый в любой стране чувствовал, что он защищён. Фидель Кастро всегда был в авангарде вот этой борьбы. Он несгибаемый, он настоящий боец, он настоящий политик, он патриот своей Родины", - отметил Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия".