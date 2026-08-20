Нечаев высказался о проблемах матерей, воспитывающих детей в одиночку

Лидер партии "Новые люди" посетил открытие мультимедийного спектакля о женщинах, которыми гордится наша страна. При этом Алексей Нечаев привлёк внимание к проблемам матерей, воспитывающих детей в одиночку. Подчеркнув, что в России сейчас около пяти миллионов таких неполных семей. И необходимо выработать системное решение вопроса с взысканием алиментов с отцов, которые злостно уклоняются от выплат.

"Фракция "Новые люди" предложила системное решение - сделать алиментный фонд в России, где государство платило бы деньги мамам, чтобы дети ни в чем не нуждались, а уже само государство взыскивало бы эти деньги, алименты с отцов. У большинства родителей это не вызывает вопросов, а те отцы, которые злостные неплательщики, я думаю, что государство само с них деньги соберет. Это системное решение", - отметил Алексей Нечаев.