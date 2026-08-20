Дачу Аллы Пугачевой на Истре могут снести

У Аллы Пугачевой новые проблемы. Ее дача на Истре оказалась под ударом.

В конце 90-ых годов Алла Пугачева стала владелицей большого участка возле Истры. Там она отстроила трехэтажную дачу площадью 760 квадратных метров. В доме шесть спален, СПА с хамамом и бассейном, лифт, бильярд, кинотеатр, винный погреб. На участке зона барбекю, детская площадка, отдельный летний домик для персонала и охраны.

Дача расположена на первой линии Истpинскoго водохранилища и имеет собственный пирс. И вот недавно оказалось, что он построен минимум с пятью нарушениями. Росприроднадзор уже вынес предостережение Примадонне. А на днях Федеральное агентство водных ресурсов выставило участок на открытый аукцион. Однако торги так и не состоялись — заявку подал лишь бизнесмен Глеб Рыськов. Стартовая цена государства составила 14 тысяч рублей. Именно за столько предприниматель участок в итоге и купил.

Более того, Рыськов выяснил, что нарушения наблюдаются не только в зоне пирса, но и на территории дома. По его словам, часть сооружений выходит на неразграниченную землю, принадлежащую государству. Если нарушения будут официально подтверждены, то по решению суда часть дачи Пугачевой могут снести, передает Starhit.

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