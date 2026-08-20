Валерий Меладзе отгуляет свадьбу на Алтае

Несколько лет назад Валерий Меладзе перебрался из России в Испанию. Там он живет вместе с певицей Альбиной Джанабаевой и их тремя детьми.

Однако в России артист все равно бывает. Так, 61-летний певец готов выступить в любой точке нашей страны. За это он просит более 15 миллионов рублей.

Как утверждает SHOT, Валерий Меладзе уже согласился приехать на свадьбу на Алтае в марте следующего года. Слухи о том, что он закончил выступать в России, — бред, уверяют представители артиста. В нашу страну он готов прилететь со своей командой из 13 человек — все расходы на переезд и проживание на себя берут организаторы.

Райдер у Меладзе и его команды обычный для топовых артистов: бизнес-класс, люкс в пятизвездочном отеле, автомобиль премиум-класса. В гримерке Меладзе просит обязательно оставлять пачку сливочного масла и варенье. Любой алкоголь под строжайшим запретом.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе тайно лечится в Москве. Стало известно, что во время очередного своего приезда в столицу он оплатил счета в московской клинике более чем на 400 тысяч рублей: за консультации, сопровождение, анализы, анестезию и т.д.

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