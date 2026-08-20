Ударил по голове из-за печенья: 19-летняя беременная казашка умерла после ссоры с мужем

Жители Казахстана шокированы очередной смертью молодой женщины. 19-летняя Мадина Рашид-кызы стала жертвой домашнего насилия, в этом уверены ее близкие.

Незадолго до смерти Мадина разругалась с мужем из-за детского печенья. Мужчина купил лакомство для ребенка, а его жена, будучи беременной, съела одно печенье. Между супругами вспыхнула ссора.

"Он пришел, ударил меня по голове, я упала. Представь, из-за одного „Барни“", — успела написать Мадина подруге незадолго до смерти. Спустя несколько часов Рашид-кызы нашли мертвой.

Подробности смерти беременной женщины устанавливают правоохранители. Но близкие Мадины не сомневаются, что ее избил муж. К делу подключились общественные деятели, они призывают наказать мужчину по всей строгости закона. Выяснилось, что муж часто поднимал руку на Мадину. Молодая женщина терпела и боялась рассказать родным, она считала развод позором для всей семьи.

"Мне очень плохо от того, что она так нелепо и страшно погибла… Из-за „Барни“… Она была моей клиенткой. 3 июля, в семь утра, я делала ей макияж. Какая же она была красивая… И такая благодарная", — поделилась стилист Аксункар.

Специалист по макияжу не может поверить, что 19-летнюю беременную красавицу лишили жизни из-за дешевого печенья. "Неужели человек пожалел для беременной жены обычный "Барни" за 450 тенге?! До сих пор не могу поверить. Такая молодая, красивая девушка… У нее впереди была целая жизнь", — написала в личном блоге стилист.