ФСБ задержала крымчанина за передачу секретных данных

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, который передавал разведке Украины координаты пограничных объектов для наведения ракетных ударов.

Задержанный – житель поселка городского типа Форос 1967 года рождения. Через мессенджер WhatsApp он установил контакт с куратором и передавал ему секретные сведения. Эти данные противник мог использовать для планирования диверсий и нанесения ракетных ударов по территории России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Фигурант активно сотрудничает со следствием и уже дал признательные показания.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Рязанской области шпиона украинской разведки, который передавал данные об объектах Минобороны и критически важной инфраструктуры региона.