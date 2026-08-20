Давние проблемы со здоровьем: вот почему похудел Валерий Леонтьев

На днях в Сети появилась свежая фотография Валерия Леонтьева. Поклонники высказали мнение, что знаменитый артист сильно похудел.

Несмотря на то, что Валерий Леонтьев официально завершил карьеру еще пару лет назад, он все равно время от времени выступает на частных мероприятиях и не отказывает давнему другу, продюсеру и композитору Игорю Крутому, выйти на сцену в рамках его конкурса "Новая волна". К слову, фестиваль совсем скоро стартует в Казани. Подразумевается, что певец отметится на культурном мероприятии.

В Сети же судачат, что 77-летний Валерий Леонтьев неважно выглядит. Люди беспокоятся, что у артиста могут быть проблемы со здоровьем. И они правы. Причем недомогания уже не первый год мучают певца.

Так, несколько лет назад артист отправился в США для проведения хирургической процедуры, направленной на устранение проблем со зрением. У него не получалось полностью закрывать веки после очередной пластической операции. Позднее ему потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. На этот раз оно было связано с коленями. Проблемы с ногами у Валерия Леонтьева возникли еще в начале 2000-ых: во время выступлений артист сначала повредил мениск на одной ноге, а затем и на второй, напоминает Teleprogramma.org.

Напомним, что Валерий Леонтьев бывает в России наездами. Много лет назад певец поселился на берегу океана в пригороде Майами. Роскошная вилла певца расположена на острове в заливе Бискейн. Двухэтажный особняк с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и даже собственной зоной SPA оценивается в 11 миллионов долларов. Певец как-то признался, что жизнь в Штатах его привлекает отсутствием назойливого внимания прохожих. Он может спокойно выйти на улицу без опасений, что его узнают.

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