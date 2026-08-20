"Елизавета II не позволила бы этому произойти": возвращение Гарри и Меган в Британию приведет к катастрофе, и вот почему

Объявление принца Гарри и Меган Маркл о возвращении в Великобритании стало пощёчиной для Уильяма и может нанести серьёзный ущерб монархии. Уэльские знали заранее о сенсационном решении герцога и герцогини Сассекских, но никак не смогли этому помешать.

Гарри и Меган вернутся в Великобританию в конце августа и поселятся в частной, не принадлежащей королевской семье резиденции за пределами Лондона. Сообщается также, что они уже записали принца Арчи и принцессу Лилибет в британские школы. Как утверждается, никаких изменений в роли и статусе Сассекских не произойдёт: они по-прежнему останутся частными лицами и неработающими членами королевской семьи.

Карла III, который продолжает бороться с онкологическим заболеванием, проинформировали о переезде всего за три дня до того, как информация стала достоянием общественности. При этом, как отмечается, он рад возможности чаще видеться с семьёй.

Уильям — будущий король — по-прежнему находится в ссоре со своим братом после того, как Гарри выдвинул целый ряд обвинений в адрес принца, Кэтрин, короля и королевы Камиллы в годы, последовавшие за кризисом "Мегзита". Бывший королевский корреспондент BBC Питер Хант предположил, что неожиданное возвращение брата привело Уильяма "в ярость".

"В долгосрочной перспективе возвращение Сассекских в Великобританию создаёт возможность появления двух соперничающих дворов — двора Уильяма и двора Гарри. В краткосрочной перспективе Гарри сможет продолжить сближение со своим отцом. А его присутствие на родине усложнит для его брата возможность уклоняться от примирения. Неожиданное возвращение Гарри и Меган, вероятно, привело Уильяма в ярость", — заявил Хант Association Press.

Королевский корреспондент Том Сайкс в свою очередь поделился с Page Six, что появление Сассекских в Лондоне приведет к катастрофе. "Это огромная пощёчина Уильяму, и это также создаёт серьёзные риски для монархии. Создается очень, очень опасная ситуация. Покойная королева Елизавета II ни за что не позволила бы этому произойти", — убежден Сайкс.