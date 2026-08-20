Пострадавшим от атак на склады предложили налоговые отсрочки

Пострадавшим от атак на Wildberries бизнесменам подготовят меры поддержки.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил предоставить селлерам налоговые отсрочки, выделить льготные кредиты, а также учесть утраченные товары в составе убытков.

"Бизнесу необходимы понятные и быстро применимые меры для пострадавших предпринимателей", - заявил заместитель управляющего директора управления финансовой политики, развития секторов экономики и цифровой трансформации РСПП Роман Фадеев.

В РСПП отметили, что государство должно оказать всю возможную поддержку предпринимателям, так как удары врага по складам является террористической атакой, передает ТАСС.

Логистические объекты Wildberries в разных регионах подвергаются атакам беспилотников ВСУ с середины июля. На ряде объектов возникли крупные пожары. Есть погибшие и пострадавшие, продавцы потеряли свой товар.