В ЦИК прошла еще одна жеребьевка между политическими партиями

В Центризбиркоме сегодня прошла ещё одна жеребьёвка между политическими объединениями, которые выдвинули своих кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва.

По итогам каждая партия получит бесплатно полосы в газетах и журналах для размещения агитационных материалов. Жребий определит даты, номера выпусков и другие условия.

Участвуют 10 политических объединений. Объём печатной площади в общероссийских государственных периодических изданиях будет равным для всех. Агитация на телевидении, радио и в печати стартует 22 августа и завершится в полночь 18 сентября - за сутки до первого дня голосования.