Лидер ЛДПР Слуцкий призвал всесторонне поддерживать российских студентов

В России у всех выпускников школ должно быть право на доступное и качественное образование, независимо от места проживания и уровня доходов. Законодательно закрепить единые федеральные гарантии для студентов призвал лидер ЛДПР во время посещения Амурского государственного университета в Благовещенске.

Леонид Слуцкий отметил, что во всех регионах должны быть достойные стипендии, обязательный стандарт качества общежитий и единый доступ к современной образовательной инфраструктуре. Политик предложил отменить бесплатное обучение для иностранных студентов и всесторонне поддерживать российских учащихся.

"Ну а для наших российских студентов мы должны предпринять всё и всевозможные меры поддержки и повышать стипендию. Давайте уважать и ценить тех, кто через считанные годы придёт к управлению страной, будет создавать российскую науку, перспективную российскую технику", - отметил Леонид Слуцкий.