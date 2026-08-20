В Москве состоялся флешмоб в честь российского флага

В Москве сегодня состоялся флешмоб в честь российского флага. В этом году мероприятие посвящено важному событию - 35 лет назад триколор вновь стал государственным символом нашей страны.

Школьники и студенты военных училищ собрались у Музея Победы. В руках они держали белые, синие и красные флаги. Участники выстроились в колонну и создали масштабную инсталляцию триколора.

Музыкальная программа состояла из песен о Родине и патриотизме. В субботу любители интеллектуальных игр встретятся там же, на Поклонной Горе, чтобы проверить свои знания и смекалку. В музее пройдет викторина, посвященная Дню государственного флага.