В Гостином дворе стартовал фестиваль индийской культуры

Четыре дня индийской культуры в самом сердце столицы. Сегодня в Гостином дворе стартовал 11-й тематический фестиваль. Он открылся деловой программой - форумом БРИКС.

Кроме серьезных экономических тем, гостей праздника ждут семейные и детские развлечения, большой базар, блюда традиционной кухни и колоритные представления - например, индийская свадьба.

Будут зоны оздоровительных практик - йоги и медитации, а также живая музыка и танцы. В различных постановках заняты 700 артистов. Также посетители познакомятся с историей и культурным значением сари и мехенди - традиционной росписи хной.