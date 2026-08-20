Собянин: В Лосиноостровском и Ярославском районах откроются обновленные школы

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс сообщил, что 1 сентября в Лосиноостровском и Ярославском районах откроются обновлённые школьные здания. Они приведены в порядок по программе "Моя школа". Теперь учиться и преподавать там будет комфортнее.

Мария мечтает стать биологом. И в новой школе для этого всё есть. Первого сентября она сядет за парту в современном кабинете, где микроскопы не пылятся на полках. Модели, реактивы, цифровые лаборатории - здесь можно не просто читать про природу, а изучать её.

В Лосиноостровском и Ярославском районах к первому сентября откроются обновлённые школьные здания. Как отметил Сергей Собянин в мессенджере МАКС, оба здания привели в порядок по программе "Моя школа" - теперь там будет комфортнее и учиться, и преподавать.

"Внутри каждой - универсальные и специализированные учебные кабинеты, в том числе лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, кабинеты информатики и информационных технологий, спортивные залы, современная медиатека, пространство для проведения мероприятий, лекций и выставок", - говорится в сообщении.

В здании провели полный демонтаж перегородок и инженерных систем. Светлые коридоры, современные кабинеты, уютные зоны для отдыха, совсем скоро здесь будут создавать новые проекты, изучать науку и искусство.

Уже с 7 класса школьники могут определить свой вектор развития, выбрав одну из трёх городских вертикалей - математику, IT или естественные науки. У старшеклассников этот выбор перерастает в предпрофессиональное обучение.

"За счет того, что здание было реконструировано, у нас появилась возможность принимать детей больше, нежели их принималось ранее. Мы как раз планируем с 1 сентября здесь принимать более 1000 обучающихся с 1 по 11 класс. А раньше здесь обучалось 600 учеников", - пояснила директор школы Людмила Заболотная.

А вот кабинет технологий больше похож на современную кухню. Панели, посуда, удобная планировка. Девчонки уже выбирают меню. А ещё для ребят сделали современную медиатеку, просторную столовую, танцевальный класс, пространства для лекций и спорта.

В спортзале уже всё готово: мягкие маты, инвентарь, удобная разметка. А по соседству — актовый зал. Там своя атмосфера: мягкий свет, хорошая акустика, большая сцена. Место, где школьные будни превращаются в праздник.