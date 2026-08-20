На Домодедовской таможне пресекли ввоз элитной одежды без декларации

Незадекларированные товары на сумму более 9 миллионов рублей обнаружили таможенники у 22-летней россиянки.

Девушка пыталась провезти в багаже одежду, а также аксессуары от элитных брендов: обувь, сумки и дорогие украшения. Всего у неё нашли 38 различных изделий. Экспертиза показала, что все вещи оригинальные. А украшения выполнены из золота 750-й пробы и сплавов других драгоценных металлов.

"Девушка пояснила, что подруга просила передать эти вещи для своего брата. С таможенными правилами она знакома, однако дорогостоящие товары решила не декларировать. Нарушительница оплатила штраф в размере 2,3 млн рублей и оформила обратный вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС", - сообщила Елена Мартынова, пресс-секретарь Домодедовской таможни.