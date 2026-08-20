В центре Москвы завершается реставрация храма Илии Пророка

Спустя почти столетие на Ильинку вернулся колокольный звон - завершается реставрация церкви, которая и дала название этой древней улице. Речь о памятнике 16 века - храме Илии Пророка.

Эта колокольня изменила ход российской истории - отсюда в 1606 году прозвучал набат, который стал сигналом к восстанию против Лжедмитрия I. Те колокола не сохранились, а новые специально для храма изготовили уральские мастера.

Перед началом работ состояние храма было удручающим: фундаменты разрушались от влаги, штукатурка отслаивалась, а кирпичная кладка могла обрушиться в любой момент. Исторически здание было двухъярусным, но в 19 веке древний нижний храм был утрачен из-за масштабной перестройки. Тогда от церкви отсекли часть помещений и буквально "зажали" между первыми в Москве Тёплыми торговыми рядами.

"Нижний храм был засыпан, там были поставлены калориферные печи для отапливания Теплых торговых рядов. С южной и северной стороны храм был обстроен кусочками вот этих теплых торговых рядов. Большие древние стены были растесаны для того, чтобы проложить там калориферные трубы. Все это привело к тяжелейшим последствиям", - пояснил протоиерей Андрей Речицкий, настоятель храма пророка Божия Ильи на Новгородском подворье.

В то, что подземный храм существует, не верили даже специалисты. Его обнаружили во время противоаварийных работ, и это стало научной сенсацией. За пять столетий храм погрузился в культурный слой почти на четыре метра.

"Открывались стены, фасады древнего храма 1519 года. В 2000 году это стало большим событием в культурной жизни города Москвы. Когда мы открыли в первозданном виде храм, который старше на 49 лет Храма Василия Блаженного, храма, о котором мы знаем, что в этот храм приходил молиться Иван Васильевич Грозный", - рассказал протоиерей Андрей Речицкий.

Сейчас древней церкви возвращен исторический облик, а интерьеры открыты для посещения. Можно рассмотреть иконостасы обоих храмов - в сложной технике художественной чеканки по металлу в нижнем храме и золотой с затейливыми узорами из дерева - в верхнем.

"Специалисты провели комплексные научные проектные изыскания, провели комплексные работы по восстановлению данного объекта культурного наследия", - сообщил Олег Голосной, заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.

Чтобы максимально сохранить историческую кладку, стены и своды укрепляли инъекциями со специальным раствором. Реставраторы оставили открытые участки, на которых хорошо видна работа древних мастеров. По архивным материалам воссоздали утраченная полтора столетия назад галерея 17 века.

"Происходило раскрытие данной стены, то есть она была полностью заложена. Соответственно, с соблюдением размеров и тех материалов, которые были именно исторические, раскрывалось все деликатно, ручными инструментами, чтобы донести, показать то, что было", - отметил Денис Смольянинов, руководитель проекта реставрационных работ.

А эта роспись конца 18 - начала 19 веков - в числе находок реставрации. "Эта живопись должна была быть утрачена, поскольку она располагалась на сводах Верхнего храма, который был треснувшим и со сдвигом", - отметил протоиерей Андрей Речицкий.

Пласты штукатурки толщиной до 20 сантиметров, которые уже опасно отслаивались, по уникальной технологии удалось аккуратно снять и перенести на холст. Спасенные фрагменты рассказывают о чудесах и явлениях Христа, и под каждым специалисты различают и другие слои - с еще более старинной живописью.